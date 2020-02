VIDEO MILAN – In vista del Derby di questa sera, Stefano Pioli cambia molto nel suo undici di partenza. Nuovo modulo: 4-4-1-1 che può diventare anche un 4-5-1, un 4-3-3 o anche un 4-2-3-1. Ci sarà infatti Hakan Calhanoglu come trequartista, con Samu Castillejo e Ante Rebic sugli esterni. Questo il modo in cui i rossoneri affronteranno Inter-Milan. Guarda il video per la probabile formazione.

