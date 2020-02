VIDEO MILAN – Le ultime sulle condizioni dello svedese in vista di Inter-Milan. Proprio in extremis, sembra che Zlatan Ibrahimovic ci possa essere nel Derby di domenica sera. L’attaccante rossonero ha avuto un problema al polpaccio che l’ha costretto a lavorare a parte per gran parte della settimana. Ora, però, è molto determinato. I dettagli nel video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android