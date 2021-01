Derby di Coppa Italia 1999/00: Seedorf fa vincere i nerazzurri / Video

Tra poco si giocherà il Derby dei quarti di finale di Coppa Italia. Gara secca a San Siro, da tabellone è Inter-Milan. La stracittadina milanese non è però una novità nella competizione. Si sono affrontate l’ultima volta ai quarti di finale, con i rossoneri in casa, nel 2017/18 e hanno vinto i milanisti. Sempre ai quarti, nella formula andata e ritorno, si è giocato anche nel 1999/00. All’andata finì 2-3 per l’Inter, mentre al ritorno 1-1. Decisivi i gol di Clarence Seedorf e Christian Vieri per i nerazzurri, entrambi poi rossoneri. Ecco quella stracittadina che ha visto il Milan sconfitto nella video news.

