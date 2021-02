Verso Milan-Inter: le impressioni di Di Caro

Andrea Di Caro, vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, ha parlato di Milan-Inter, un derby di Milano che potrebbe dire tanto in chiave Scudetto. Ecco, dunque, in questo video le dichiarazioni del giornalista sportivo su rossoneri e nerazzurri, separati in classifica da un solo punto.