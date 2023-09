DERBY con gli occhi di un papà: come vive questa settimana | VIDEO

Domani sarà Inter-Milan e dentro Milano si respira aria di Derby ovunque. C'è grande attesa ed è impossibile vivere normalmente...

Domani sarà Inter-Milan e dentro Milano si respira aria di Derby ovunque. C'è grande attesa ed è impossibile vivere normalmente... Le emozioni che regala quest partita sono uniche e inimitabili. Come quelle che può vivere un papà, un adulto che vive il Derby nella quotidianità, a lavoro. Questa settimana, per lui e per tutti i suoi colleghi, non è uguale alle altre...