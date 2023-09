DERBY con gli occhi di un nonno: come vive questa settimana | VIDEO

Oggi è il giorno di Inter-Milan e dentro Milano il Derby è cominciato già da molto. C'è grande attesa ed è impossibile vivere normalmente...

Oggi è il giorno di Inter-Milan e dentro Milano il Derby è già cominciato nei bar e in ogni luogo. C'è grande attesa ed è impossibile vivere normalmente... Le emozioni che regala questa partita sono uniche e inimitabili. Come quelle che può vivere un nonno, che di Derby ne ha vissuti tanti e che discute con gli amici storici, prima di accompagnare i nipoti allo stadio. Questa giornata, per lui e per tutti i milanesi, non è uguale alle altre.