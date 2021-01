DERBY: Accadde Oggi, Milan-Inter 3-0: gol e highlights / News

Quest’anno, dopo tanti anni, il Derby in campionato si è ritinto di rossonero. L’ultimo successo milanista in Milan-Inter risaliva infatti al 31 gennaio 2016, quando i rossoneri si imposero per 3-0 con i gol di Alex di testa, Carlos Bacca e M’Baye Niang. Sono passati esattamente cinque anni da quel successo, con Sinisa Mihajlovic in panchina, oggi allenatore del Bologna. I tifosi milanisti non potevano sognare niente di meglio: tre gol, un rigore sbagliato dall’Inter e l’espulsione all’allenatore nerazzurro Roberto Mancini. Insomma, tri-pudio rossonero.

