VIDEO MILAN – Si avvicina sempre più il Derby di domenica sera. Milano si prepara a vivere Inter-Milan, match di ritorno in casa dei nerazzurri, dove il Diavolo non vince ormai da quasi dieci anni. L’ultima volta ci aveva pensato proprio Zlatan Ibrahimovic a regalare il gol decisivo. In questa video news abbiamo raccolto dieci curiosità e statistiche sul match.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android