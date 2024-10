Alessandro Del Piero (ex Juventus) si prende gioco di Rio Ferdinand (ex Manchester United): come e quando? Guardate questo video

Alessandro Del Piero dà spettacolo in Corea. In occasione del Nexon Icons Match, un'esibizione tra ex calciatori, l'ex capitano della Juventus ha preso in giro Rio Ferdinand (ex difensore del Manchester United) e non solo. Guarda il video