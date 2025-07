De Zerbi, lezioni di tattica in vacanza con lattine e bicchieri | VIDEO

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, non riposa mai, neanche in vacanza. Ecco come spiega la tattica ai suoi commensali

Roberto De Zerbi non si ferma mai, nemmeno in vacanza con gli amici. In un video postato sui social da Daniele Adani, l'allenatore dell'Olympique Marsiglia si serve di bicchieri e lattine per spiegare alcuni movimenti messi in pratica ai tempi del Brighton. Guarda il video!