VIDEO MILAN – Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan negli anni Settanta ed Ottanta e successivamente allenatore nelle Giovanili del club rossonero, era presente, questa mattina, all’oratorio ‘Paolo Sesto‘ di Alzate Brianza per i funerali di Pierino Prati, ex attaccante di Milan, Roma e Nazionale Italiana scomparso lunedì all’età di 73 anni. Ascoltiamo le parole di De Vecchi su Prati nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

