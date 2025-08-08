David cambia la Juventus: le due formazioni che ha in mente Tudor | VIDEO

L'arrivo di Jonathan David può cambiare l'assetto in campo della Juventus di Igor Tudor: nel video, gli schieramenti a confronto

In attesa del ritorno di Randal Kolo Muani, Igor Tudor in questi giorni di lavoro in Germania si sta concentrando, con la sua Juventus, sull’inserimento di Jonathan David e sulla relazione tra l’ex bomber del Lille e gli altri uomini offensivi: dai trequartisti Kenan Yildiz e Francisco Conceicao ai laterali Nico Gonzalez e Andrea Cambiaso fino al tuttocampista Teun Koopmeiners. Guarda il video