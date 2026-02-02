Dal record di gol ai tedeschi del Milan: quante ne sa Füllkrug … su Füllkrug

Intervista de 'La Gazzetta dello Sport' a Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del Milan, messo alla prova sulla sua carriera. Il video

In poche settimane, Niclas Füllkrug ha già conquistato i tifosi del Milan grazie alle sue prestazioni in campo e alla sua simpatia e disponibilità fuori dal rettangolo verde. In questa simpatica intervista, 'La Gazzetta dello Sport' ha messo alla prova il tedesco con alcune domande sulla sua carriera: quante ne avrà sapute?