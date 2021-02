I ritorni in una squadra non sempre pagano …

Quello di Zlatan Ibrahimović al Milan è stato uno dei ritorni più funzionali. Lo svedese domina in rossonero esattamente come faceva ormai 9 anni fa. Ma non sempre chi è tornato in una squadra ha fatto bene come la prima volta. In questo video servizio di Antonino Lo Re per ‘GazzettaTV‘ vediamo alcuni esempi.