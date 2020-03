VIDEO MILAN – Rispetto alla 26^ giornata della Serie A 2018-2019, con Gennaro Gattuso allenatore, il Milan di Stefano Pioli ha 12 punti in meno in classifica, nonostante uno Zlatan Ibrahimovic in più nel proprio motore. Ecco il confronto in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

