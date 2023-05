Curiosità: quel gradino di ‘San Siro’ dove inciampano tutti | VIDEO

C'è un gradino, nello stadio di 'San Siro', dove i tifosi rischiano di inciampare. Uno spettatore se n'è accorto e ha messo tutto sui social

In una delle scalinate di San Siro c'è un gradino leggermente più alto rispetto agli altri. Se non si fa attenzione si rischia di cadere. E, in effetti, qualsiasi tifoso che passa da lì inciampa. Uno spettatore se n'è accorto e ha filmato tutto durante l'ultimo derby di Champions League tra Inter e Milan. Ecco, dunque, il video diventato ormai virale sui social!