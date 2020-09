Crotone-Milan, Pioli: “Colombo è maturo. 7 giorni di intensità”

PIOLI IN CONFERENZA STAMPA

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha presentato il match di domani contro il Crotone. Il tecnico rossonero ha toccato diversi argomenti, tra cui la possibile formazione che schiererà domani all’Ezio Scida ma senza sbottonarsi troppo come suo solito. Tra i convocati tornano Ante Rebic e Lucas Paquetà, assenti in Europa League, e anche Rafael Leao, che domani potrebbe giocare uno spezzone di partita. Attraverso il video di Gazzetta.it, ecco alcune delle dichiarazioni più importanti dell’allenatore emiliano.

