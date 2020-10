CROTONE-MILAN: il gol di Kessie su rigore / News

VIDEO MILAN NEWS – Un inizio di stagione travolgente, emozionante e in fin dei conti perfetto. I rossoneri di Stefano Pioli hanno superato i preliminari di Europa League e in Serie A hanno iniziato a punteggio pieno. Anche grazie alla vittoria non banale di Crotone-Milan, finita 2-0 e sbloccata proprio allo scadere del primo tempo da un calcio di rigore guadagnato da Ante Rebic e trasformato con la consueta freddezza da Franck Kessie. Palla da una parte, portiere dall’altra, proprio come due anni fa alla prima giornata in assoluto con la maglia del Milan in campionato. Nella video news riviviamo il gol dell’ivoriano.

