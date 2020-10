CROTONE-MILAN: il gol del raddoppio, prima rete di Brahim / News

VIDEO MILAN NEWS – Un 2-0 per niente facile e scontato quello che alla seconda giornata del campionato di Serie A hanno ottenuto i rossoneri in Crotone-Milan. Partita bloccata nel primo tempo, poi aperta da un gol su calcio di rigore di Franck Kessie. Ci ha pensato invece Brahim Diaz in apertura di ripresa a chiudere definitivamente i giochi segnando con una bella zampata da pochi passi dalla porta difesa da Alex Cordaz. È stato il primo gol in rossonero per Brahim, che si è sbloccato quasi subito. Nella video news rivediamo quella rete, propiziata ancora una volta da un’ottima giocata di Hakan Calhanoglu, in grado di recuperare palla e far ripartire l’azione.

