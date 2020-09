Crotone-Milan, le parole di Pioli nel post-partita

CROTONE MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, al termine di Crotone-Milan 0-2 dello stadio ‘Scida‘ ha ammesso di essere ‘corto’ in attacco. Zlatan Ibrahimović, infatti, è fuori causa per il coronavirus ed Ante Rebić si è infortunato ieri al gomito sinistro. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Pioli in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.