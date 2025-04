Crollo Inter, tifosi nerazzurri infuriati e avviliti sui social | VIDEO

L'Inter perde in casa contro la Roma dopo le sconfitte contro Bologna e Milan: sui social i tifosi esplodono: stagione da zero titoli?

L'Inter di Simone Inzaghi perde in casa (0-1) contro la Roma: terza battuta d'arresto consecutive dopo le sconfitte contro Bologna e Milan (in Coppa Italia). Sui social i tifosi nerazzurri esplodono: stagione da zero titoli? Guarda il video della redazione di 'GazzettaTV' con le loro reazioni