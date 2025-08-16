PIANETAMILAN i nostri video Cristiano Ronaldo, maglia con dedica inaspettata per Trump | VIDEO
Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese, ha donato a Donald Trump, Presidente degli U.S.A., una maglia con un messaggio di pace. Il video
Il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha fatto recapitare una sua maglia autografata al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. La dedica non è banale: "Al Presidente Donald J. Trump, giocando per la pace". Guarda il video