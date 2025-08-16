PIANETAMILAN i nostri video Cristiano Ronaldo, maglia con dedica inaspettata per Trump | VIDEO

Cristiano Ronaldo, maglia con dedica inaspettata per Trump | VIDEO

Daniele Triolo
16 agosto

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha fatto recapitare una sua maglia autografata al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. La dedica non è banale: "Al Presidente Donald J. Trump, giocando per la pace". Guarda il video