VIDEO JUVENTUS – Cristiano Ronaldo, nato a Funchal (Portogallo) il 5 febbraio 1985, festeggia oggi il suo 35esimo compleanno. Finora Cristiano Ronaldo, ex Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid, ha segnato 50 reti in 70 gare in una stagione e mezza con i bianconeri: ecco le 5 più belle in questo video preparato dalla redazione di ‘GazzettaTV‘.

