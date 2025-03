“Crisi Napoli, non è solo colpa del mercato: i due errori di Conte” | VIDEO

Il Napoli di Antonio Conte ha rallentato, superato in classifica dall'Inter ed ora atteso dal big match Scudetto al 'Maradona': il video

Il Napoli di Antonio Conte archivia un mese di febbraio molto complicato. Tre punti in quattro partite, lasciandone quattro negli ultimissimi minuti, rappresentano non un’occasione mancata ma un mutamento genetico rispetto al (recente) passato. Però qualcosa è successo e non può essere colpa solo del mercato: Luigi Garlando, nell’ultima puntata de 'La Tripletta', podcast della Gazzetta dello Sport, analizza le colpe di Conte: guarda il video