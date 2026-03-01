PIANETAMILAN i nostri video Cremonese-Milan, probabili formazioni: Allegri punta ancora su Leao e Pulisic
Cremonese-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri non fa calcoli verso il derby. Pronta la migliore squadra possibile senza pensare a chi rischia la squalifica. Scelto il sostituto a centrocampo di Loftus-Cheek e la coppia in attacco. Ecco i dettagli dal video di Gazzetta.it.