La Cremonese è tornata in Serie A dopo aver superato lo Spezia per 3-2 al 'Picco'. Giocatori accolti come eroi al rientro in città

Grande festa in città per la promozione della Cremonese, che è tornata in Serie A grazie alla vittoria nel ritorno della finale playoff contro lo Spezia per 2-3. La squadra è rientrata a Cremona la scorsa notte, accolta da tantissimi tifosi tra cori e fumogeni. Guarda il video