Jamie Vardy, esperto attaccante inglese, è sbarcato ieri sera a Linate, pronto a diventare - oggi - un nuovo giocatore della Cremonese

Jamie Vardy è arrivato ieri sera a Linate. L'attaccante inglese, classe 1987, leggenda del Leicester City e campione in Premier League con Claudio Ranieri nel 2016, è stato abbracciato dai tifosi che sono arrivati da Cremona a Milano. In giornata ci saranno le visite mediche e poi la firma del contratto che lo legherà alla Cremonese. Ecco il video del suo arrivo in aeroporto