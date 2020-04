COVID_19 – Bonaventura invita a sostenere Fondazione Milan | Video

VIDEO MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista del Milan, ha lanciato un appello attraverso i canali social del club rossonero invitando a sostenere ‘Fondazione Milan‘ che, finora, nella lotta al coronavirus, ha raccolto quasi 500mila euro per aiutare AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza).

“Ciao! In questo momento difficile è davvero importante sostenere lo sforzo dei medici che stanno facendo tutto il massimo per noi. Sostieni anche tu la raccolta fondi di ‘Fondazione Milan‘: ogni piccolo gesto è prezioso”, le parole di Bonaventura nel video che vi proponiamo qui sopra. JACK A FINE STAGIONE ANDRÀ VIA. DOVE? QUI I DETTAGLI >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android