Negli studi di Sky, dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Porto, che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, Fabio Capello e Alessandro Costacurta, entrambi ex Milan (l’allenatore anche ex Juve) hanno commentato la prestazione di Cristiano Ronaldo, in modo molto critico. Soprattutto, l’ex difensore si è soffermato su come CR7 abbia coperto in barriera in occasione del momentaneo pareggio degli ospiti.

