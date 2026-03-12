PIANETAMILAN i nostri video Cosa c’è sui parastinchi di Leao? Facciamo un giro negli spogliatoi del Milan
Prima del derby contro l'Inter, grazie a PUMA, 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto un tour negli spogliatoi del Milan: chicche e curiosità
Domenica 8 marzo, un paio di ore prima del derby poi vinto per 1-0 dal Milan di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Cristian Chivu, grazie a PUMA, un'inviata de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto un tour negli spogliatoi dei rossoneri: chicche e curiosità in questo video