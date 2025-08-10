PIANETAMILAN i nostri video Corvino e la cittadinanza onoraria serba: “Il sindaco di Belgrado …” | VIDEO

Corvino e la cittadinanza onoraria serba: “Il sindaco di Belgrado …” | VIDEO

Daniele Triolo
10 agosto

Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, ha scoperto e lanciato tanti giocatori serbi. Sentite questo aneddoto sulla sua carriera

Ospite di "Classe Dirigente", il nuovo format online sul canale 'YouTube' de 'La Gazzetta dello Sport', Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, ha raccontato un aneddoto decisamente particolare sulla sua carriera. Ascoltalo nel video