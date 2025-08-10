Corvino e la borsa a Vidic: “Era già della Fiorentina, ma a Natale …” | VIDEO

Pantaleo Corvino, direttore tecnico del Lecce, ricorda quanto accaduto con Nemanja Vidic quando era dirigente della Fiorentina. Il video

Passioni, idee e aneddoti: Pantaleo Corvino, storico dirigente e talent-scout del Lecce, passato pure da Bologna e Fiorentina, si è raccontato a "Classe Dirigente", il nuovo format online sul canale 'YouTube' de 'La Gazzetta dello Sport'. In questo estratto, il 75enne ricorda quando convinse Nemanja Vidic a firmare per i viola, ma la trattativa saltò per un imprevisto. Guarda il video