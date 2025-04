Corsa Scudetto, il calendario di Inter e Napoli a confronto | VIDEO

Corsa Scudetto avvincente tra Inter e Napoli, appaiate in vetta alla classifica con 71 punti: il calendario non facilita i nerazzurri

Inter e Napoli sono ora appaiate in testa alla classifica di Serie A, a 71 punti. Mancano 5 giornate al termine del campionato di Serie A, ma per i nerazzurri ci sono ancora il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan e le due sfide di Champions League contro il Barcellona da disputare. Il calendario a confronto in questo video