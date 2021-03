Nuovo Decreto per contrastare la diffusione del coronavirus

Entrato in vigore il nuovo DPCM: da oggi, lunedì 15 marzo, e fino al prossimo martedì 6 aprile, misure più restrittive per contenere la pandemia da coronavirus nel nostro Paese. Ecco cosa si potrà fare e cosa non si potrà fare in Italia (quasi tutta zona rossa) in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.