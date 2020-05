Coronavirus – Milan, Kessié attende l’esito del secondo tampone | News

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Milan, è in attesa del responso del secondo tampone, effettuato nelle scorse ore per testare un’eventuale positività al coronavirus.

Il primo tampone, effettuato da Kessié qualche giorno fa, aveva dato esito negativo, nonostante corressero voci che avrebbero visto l’ex atalantino positivo e ‘coperto’ dalla società rossonera. Qualora il risultato del secondo tampone sia identico al primo, e la negatività di Kessié fosse confermata, dunque, per l’ivoriano inizierebbe un nuovo percorso.

Kessié, infatti, potrà terminare il regime di quarantena, al quale è sottoposto sin da quando è rientrato (in ritardo rispetto gli altri componenti della rosa rossonera) nel nostro Paese dalla sua terra natale, la Costa d’Avorio. Soprattutto, però, Kessié potrà tornare da allenarsi al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) con il resto dei compagni.

Un piccolo, grande passo verso la normalità. Kessié, dunque, si farà trovare pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e la ripresa del campionato di Serie A.