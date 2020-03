Coronavirus, il messaggio di Paolo Maldini (VIDEO)

NEWS MILAN – Paolo Maldini ha pubblicato un video in cui ringrazia tutti per i messaggi di vicinanza ricevuti dopo la sua positività al coronavirus: “Sto bene, io e mio figlio Daniel riusciremo a debellare il virus entro una settimana. Grazie per l’affetto”.

Poi il bel messaggio per chi sta lavorando duramente per combattere la pandemia: “Ringrazio tutti i dottori, infermieri, Protezione Civile che stanno affrontando l’emergenza con coraggio – ha dichiarato Maldini -. Ci fate sentire orgogliosi di essere italiani”.

