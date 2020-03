Coronavirus, Lecce-Atalanta: controlli specifici per i tifosi ospiti

VIDEO – In questo strano weekend di Serie A, condizionato dai tanti rinvii a causa dell’emergenza coronavirus, sono state solo 4 le partite disputate. Una di queste è stata Lecce-Atalanta, non vietata ai supporters bergamaschi, pur provenienti da una zona a rischio come la Lombardia. Prima del match però, i tifosi nerazzurri sono stati sottoposti ad alcuni controlli specifici, volti ad identificare qualche potenziale caso. Ecco le immagini.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android