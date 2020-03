VIDEO SERIE A – Nella notte, dopo che è trapelata la bozza del nuovo DPCM per contrastare l’emergenza coronavirus, che, di fatto, chiude la regione Lombardia ed altre 14 province italiane come ‘zone rosse’, tante persone hanno tentato la fuga dalla stazione ‘Garibaldi‘ di Milano verso altri lidi: il video, che mostra la fuga in massa, ha fatto il giro del web …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android