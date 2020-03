VIDEO – L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, in conferenza stampa, ha cercato di placare gli animi in merito all’emergenza coronavirus. Molte sono le voci in Inghilterra, tra cui anche l’ipotesi di stoppare la Premier League. Il tecnico tedesco ha così risposto alle varie indiscrezioni.

