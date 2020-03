VIDEO NEWS – Ricardo Kakà, in diretta Instagram con Laura Pausini, ha lanciato un messaggio di speranza agli italiani in questo periodo di emergenza sanitaria: “Grazie ai medici, non oso pensare a quello che stanno vivendo. Gli italiani hanno qualcosa di diverso, sono speciali”. Queste le parole su Maldini>>>

