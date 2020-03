VIDEO NEWS – Da oggi, giovedì 12 marzo, sono in vigore nuove misure restrittive in tutta Italia per provare a contrastare la pandemia da coronavirus. Tante attività chiuse, aperte le farmacie, le parafarmacie, gli alimentari, i supermercati ed i negozi che vendono generi di prima necessità. Il punto in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

