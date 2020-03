VIDEO MILAN – Tutta Italia è unita nella lotta al coronavirus. I campionati si sono fermati e da oggi anche le competizioni europee. Il Milan, che ha donato 250 mila euro per combattere la pandemia, prova a restare vicino ai tifosi. Alcuni dei giocatori rossoneri hanno pubblicato un videomessaggio per tutti i milanisti e non solo. Eccoli tutti in questo video.

