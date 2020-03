VIDEO NEWS – Diego Costa, attaccante dell’Atlético Madrid, ha tossito in faccia ai giornalisti assiepati nella mixed zone di ‘Anfield Road‘ al termine del match di Champions League vinto per 3-2 in casa del Liverpool. Un gesto inqualificabile, quello di Diego Costa, in un momento dove il coronavirus è stato dichiarato pandemia.

