Coronavirus – Dal 3 giugno via libera tra regioni: tutte le novità | VIDEO

ULTIME NEWS – Le ultime curve di contagio del coronavirus lasciano ben sperare e non preoccupano eccessivamente le autorità. Si è quindi deciso di continuare con la riapertura dell’Italia. Dal 3 giugno infatti ci si potrà spostare tra regioni, uno spostamento non più vincolati da ragioni di salute o lavorative, e non servirà più la certificazione. Vediamo tutte le novità in vista nel dettaglio.

