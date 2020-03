VIDEO MILAN – Quarantena in tutta Italia. Anche i calciatori, che spesso vengono visti come supereroi, si scoprono fragili. Lo stiamo verificando con i tantissimi casi di contagio nelle ultime ore. Per fortuna, nessuno del Milan coinvolto al momento. Tutti in casa, compreso Samu Castillejo, che così si riscopre un perfetto casalingo nelle faccende. Guarda il video!

