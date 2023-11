Corinthians, il dirigente perde la testa e piomba in sala VAR | VIDEO

Alessandro Nunes, dirigente del Corinthians, furioso con arbitri e VAR al termine del match vinto a Porto Alegre contro il Grêmio. Il video

Anche se la sua squadra ha sconfitto il Grêmio in trasferta a Porto Alegre per 1-0, il dirigente del Corinthians, Alessandro Nunes non è rimasto affatto soddisfatto dell'arbitraggio. Durante l'intervallo si è diretto verso la sala dove si trovava il VAR, cercando di forzare la porta. A fermarlo la sicurezza. Ecco il video!