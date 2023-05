Inter, Roma e Fiorentina giocheranno le finali delle 3 competizioni europee. Ecco le combinazioni anche delle qulificazioni alle coppe

Champions League, Europa League e Conference League, le tre competizioni europee a cui le squadre di Serie A ambiscono. Con tre squadre italiane in finale in ogni competizione, ci sono diverse combianazioni possibili per il Milan e le altre squadre alla ricerca di un posto in Europa