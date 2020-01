VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, schiererà anche in Coppa Italia contro la Spal il 4-4-2, con Rafael Leao e Piatek in attacco e con Ibrahimovic in panchina. Sugli esterni spazio a Jack Bonaventura e Samu Castillejo, mentre al centro ci saranno Krunic e Bennacer. Ecco nel dettaglio le scelte dell’allenatore nel video di Gazzetta TV.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android