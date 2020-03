Coppa Italia, Juventus-Milan: i bianconeri recupereranno Cristiano Ronaldo

VIDEO MILAN – Non si giocherà Juventus-Milan, che era in programma per domani sera. I bianconeri avrebbero dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo, che è dovuto tornare in patria per stare vicino alla madre, vittima di un malore. Piccola consolazione per lui: il match è stato rinviato e quindi, con ogni probabilità, sarà a disposizione per il match di ritorno. Era in dubbio anche Gianluigi Buffon. Il punto nel video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android