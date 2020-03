VIDEO MILAN – Stagione 2011/12. Il Milan è Campione d’Italia in carica e con Zlatan Ibrahimovic è ancora il candidato numero uno per la vittoria. A Torino però è arrivato Antonio Conte in panchina ed è stato inaugurato lo Stadium. L’allenatore pugliese è stato decisivo per il successo finale bianconero. In modo particolare con un discorso. Scopri di più nel video.

